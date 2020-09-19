Путин назвал российскую систему «Авангард» новым стратегическим оружием

Президент России Владимир Путин назвал российскую ракетную систему «Авангард» новым стратегическим оружием. Об этом он заявил, поздравляя всех сотрудников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса России с Днем оружейника.

«На протяжении десятилетий нам постоянно приходилось быть в роли догоняющих. Это касалось атомного, ядерного оружия, затем дальней стратегической авиации, а потом и ракетной межконтинентальной техники», - отметил Путин.

Но, по его словам, впервые в новейшей истории страны, наступил момент, когда Россия обладает самыми современными видами оружия, одной из важных составляющих которых является ракетная система.

«Система "Авангард" с маневрирующим гиперзвуковым блоком, двигающимся со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука, меняющая направление по высоте и по горизонтали занимает особое место. Это не просто новая система, это - новый вид стратегического оружия», - заявил президент России.

Ранее Путин наградил орденом Андрея Первозванного создателя «Авангарда» Герберта Ефремова. Глава государства сравнил его заслуги с успехами советского покорителя космоса и ракетной отрасли Сергея Королева.