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Археологи выяснили, почему у древнеегипетских статуй отломаны носы

Кирилл Васин
14:56 19.09.2020
Исследователи узнали, что носы статуям ломали целенаправленно.
Археологи выяснили, почему у древнеегипетских статуй отломаны носы
© Фото: Globallookpress

Почти у всех найденных статуй древнеегипетских фараонов повреждены носы. До недавнего времени ученые считали, что это произошло по естественным причинам – из-за влияния времени на древние экспонаты. Кураторы выставки Бруклинского музея (США) выяснили истинную причину.

Они узнали, что носы статуям ломали целенаправленно. Это являлось последствием борьбы за власть, которая не заканчивалась даже после смерти.

Египтяне верили в загробную жизнь и приписывали носам сверхъестественные силы – они считали, если сломать нос статуе, дух фараона не сможет возродиться. Поэтому действующие правители портили изваяния предыдущих, «упокоевая», теперь уже навсегда, своих конкурентов. О результатах открытий американских археологов сообщает CNN.

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