Путин вспомнил, как присутствовал на первом запуске «Авангарда»

В ходе онлайн-встречи с конструктором ракетной и ракетно-космической техники Гербертом Ефремовым Владимир Путин рассказал, как присутствовал на первом испытательном пуске боевого блока «Авангард».

«В июне 2001 года, будучи в Плесецке, осуществлял контроль за пуском первого экспериментального планирующего блока. И этот пуск был успешен», - сказал глава государства.

Также президент добавил, что масштабная работа по реализации идей Ефремова была начата в 2004 году.

Завершающий пуск состоялся в 2018 году, а в декабре прошлого первый полк ракет стратегического назначения, оснащенный системой «Авангард», был поставлен на боевое дежурство.

Незадолго до этого Путин сравнил труд оружейников с подвигом, отметив, что они, как и военнослужащие, стоят на страже Отечества.