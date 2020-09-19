Путин: РФ была вынуждена создать гиперзвуковое оружие после выхода США из договора по ПРО

С профессиональным праздником, Днем оружейника, президент РФ Владимир Путин поздравил Герберта Ефремова - выдающегося конструктора ракетной и ракетно-космической техники, кандидата технических наук, профессора, почетного генерального директора, почетного генерального конструктора и советника по науке ВПК «НПО машиностроения».

В праздничный день глава РФ отметил, что сейчас, впервые в своей новейшей истории, Россия обладает самыми современными видами оружия, многократно превосходящими по своей силе, мощности, скорости и точности все существовавшие и существующие сегодня.

«Такого оружия нет ни у кого в мире. Во всяком случае, пока нет. Приступить к разработке гиперзвукового оружия Россию вынудил выход США из Договора по ПРО в 2002 году. Мы должны были создать это оружие в ответ, чтобы в перспективе быть способными фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», - сказал глава государства.

Президент отметил, что Российская Федерация прикладывала все усилия по прекращению стратегических разработок по гиперзвуковому оружию, но никто ее не услышал. На протяжении десятилетий России постоянно приходилось быть в роли догоняющих, напомнил российский лидер. Это касалось как атомного и ядерного оружия, так и дальней стратегической авиации, и ракетной межконтинентальной авиации.

«Это всегда ставило страну в сложное и опасное положение. По сути, были моменты, когда нам угрожали, а отвечать было нечем. По факту это было явным и, повторю, опасным нарушением баланса», - пояснил Владимир Путин.

Президент отметил, что такой большой прорыв в оборонной промышленности России произошел благодаря Герберту Ефремову и его коллегам. В конце беседы он сообщил, что подписал Указ о награждении почетного конструктора орденом Святого апостола Андрея Первозванного с мечами.