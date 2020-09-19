В стране и мире Путин наградил создателя гиперзвукового «Авангарда» орденом Андрея Первозванного Егор Левин Глава государства сравнил заслуги Герберта Ефремова с успехами советского пионера космоса Сергея Королева. © Видео: ТРК Звезда © Фото: Пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин в День оружейника пообщался с конструктором ракетной и ракетно-космической техники Гербертом Ефремовым. Глава государства наградил его орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Путин сравнил заслуги Ефремова, который является разработчиком ракетного комплекса «Авангард», с успехами советского пионера космоса Сергея Королева. «Вы не просто стояли у истоков этой технологической идеи, а именно вы и являетесь его автором. В современных условиях для нашей страны воплощение вашей идеи без всякого сомнения сопоставимо с реализацией Советским Союзом ядерного и ракетного проекта, которые осуществили выдающиеся советские ученые Курчатов и Королев», - сказал Путин, обратившись по видеосвязи к ракетостроителю. Отметим, Ефремов является почетным генеральным конструктором «НПО машиностроения», ракетостроителем и профессором МГТУ имени Баумана. Помимо «Авангарда» он также принимал участие в создании противокорабельных комплексов «Прогресс», «Малахит», «Вулкан», «Оникс», а также морской крылатой ракеты «Яхонт» и нескольких других видов российских вооружений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует