«Сравнимый с подвигом»: Путин оценил труд оружейников

В субботу, 19 сентября, Владимир Путин на встрече с ракетостроителем Гербертом Ефремовым заявил, что Россия всегда будет ценить труд оружейников.

Президент отметил, что они посвящают себя созданию уникальных видов оружия, способных защитить страну от любых внешних посягательств.

«Мы всегда будем ценить их труд, сравнимый - без всякого преувеличения - с подвигом», - сказал глава государства.

Также Путин акцентировал, что оружейники, как и военнослужащие, стоят на страже Отечества.

В ходе встречи президент наградил конструктора ракетной и ракетно-космической техники, бывшего гендиректора НПО Машиностроения Герберта Ефремова орденом Святого апостола Андрея Первозванного.