Неизвестные объекты, снятые на видео с МКС, оказались спутниками

Российский космонавт Иван Вагнер, опубликовавший ранее видео с якобы неизвестными объектами в космосе, сообщил, что это были спутники. В ролике космонавта с полярным сиянием над Антарктидой были запечатлены пять необычных объектов, летящих в космосе. Сегодня он зафиксировал их вновь неподалеку от МКС.

«Наши незнакомцы снова пролетели строем на 24-30 секундах нового космического timelapse. И тайна, по-видимому, раскрыта. Это спутники, которых с каждым разом становится все больше и больше», - написал Иван Вагнер в Instagram.

Космонавт в шутку добавил, что такими темпами скоро «все небо будет в космических аппаратах». Помимо Вагнера, на МКС сейчас работают россиянин Анатолий Иванишин и американец Кристофер Кэссиди.