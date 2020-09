В стране и мире Коронавирус Научный журнал The Lancet опубликовал две статьи о вакцине «Спутник V» Кирилл Васин Первый материал содержат вопросы иностранных ученых, адресованные российским вирусологам, а второй - ответы на эти вопросы. © Фото: Cadu Rolim, Keystone Press Agency, Globallookpress Старейшее научное издание о медицине журнал The Lancet опубликовало две статьи о вакцине от коронавируса «Спутник V», разработанной специалистами Минобороны РФ и НИЦ имени Гамалеи. Первый материал содержат вопросы иностранных ученых, адресованные российским вирусологам, а второй - ответы на эти вопросы. В частности, наши специалисты представили подробную информацию об эффективности и безопасности препарата. Уже известно, что у ста процентов участников клинических испытаний сформировался устойчивый иммунитет к коронавирусу, причем не менее, чем на два года. Интерес к российской вакцине проявляют ученые со всего мира, после того, как ранее в The Lancet вышла статья, в которой приведены данные о первых двух этапах клинических исследований. Ее авторы пришли к выводу, что иммунитет у привитых в полтора раза сильнее, чем у тех, кто перенес заболевание. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует