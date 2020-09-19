Стало известно о предстоящих изменениях в Трудовой кодекс

В Министерстве труда разрабатывают изменения Трудовой кодекс, которые будут посвящены дистанционной работе. Как сообщил глава ведомства Антон Котяков, вносимые изменения позволят руководителям организаций позволять своим сотрудникам трудиться дистанционно, с сохранением всех их прав.

«Здесь мы понимаем прекрасно, что вносимые изменения формируют новые предпосылки для трудовой мобильности», - сказал Котяков на заседании Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Котяков также отметил, что Минтруду и ФНПР предстоит проанализировать итоги эксперимента по введению электронного документооборота.

Как уже сообщалось, над изменениями в Трудовой кодекс в осеннюю сессию продолжают работать и депутаты Госдумы. Этот вопрос стал наиболее актуальным в связи с пандемией и потребовал урегулировать в законодательстве правила удаленной работы.