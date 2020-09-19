В комитете по здравоохранению рассказали о самочувствии отравившихся хлором детей в Петербурге
Пресс-секретарь комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ольга Рябинина рассказала о самочувствии детей, пострадавших при выбросе хлора в бассейн.
По ее словам, в больнице пока остаются пятеро детей. У троих из них фиксируется удовлетворительное состояние.
«У двоих детей, которые вчера были помещены в отделение реанимации, наблюдается улучшение состояния. Одного ребенка сегодня, скорее всего, переведут в обычное отделение», - отметила Рябинина.
Ранее эксперт назвал возможные причины выброса хлора в бассейн в Петербурге. Директор компании по продаже оборудования для бассейнов Вячеслав Лыгин отметил, что мог иметь место сбой на станции дозирования и контроля.
Утечка вещества произошла накануне в бассейне фитнес-центра, где в тот момент занимались дети. В результате инцидента восемь человек пострадали, после осмотра врачей пятерых с разной степенью интоксикации госпитализировали в больницу. Возбуждено уголовное дело.