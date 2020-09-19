Росстат сообщил о росте числа бедных во втором квартале года

Во втором квартале 2020 года доля россиян, чьи доходы не достигают уровня прожиточного минимума, выросла до 13,5 процента против 12,7 процента в 2019 году. Такие данные приводит Росстат.

Так, во втором квартале текущего года, по предварительным данным, число граждан с доходом ниже прожиточного мира достигло 19,9 миллиона человек. В первом квартале 2019 года этот показатель составлял 18,6 миллиона человек.

За первое полугодие 2020 года доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума составила порядка 19,4 миллиона россиян (13,2% от общей численности населения), сообщают РИА Новости.