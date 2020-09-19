В России впервые с июля зафиксировали более 6 тысяч заразившихся COVID-19

Число ежедневно регистрируемых случаев заражения коронавирусом в России превысило шесть тысяч впервые с 19 июля. Как сообщили в оперативном штабе, за минувшие сутки в России выявили 6065 новых случаев COVID-19, умерли 144 человека, при этом выздоровели и выписались из больниц - 5 255 пациентов.

Наибольшее число новых заболевших инфекцией коронавируса зафиксировано в Москве - 825 человек. Еще 212 пациентов лечатся в Санкт-Петербурге, и еще 180 - в Ростовской области.

Еще накануне в штабе сообщали о 5 905 инфицированных, следовательно, темпы прироста за сутки составили 0,5 процента. Как отмечают медицинские специалисты, среди новых случаев у 1460 человек (24,1 процента) заболевание протекает без симптомов.

Наименьшее число новых заболевших - Чукотском автономном округе, где за сутки зафиксировали только один случай COVID-19. В Чечне - шесть новых пациентов, в Еврейской автономной области - 12. Ни одного нового случая коронавируса нет только в Ненецком автономном округе.

Общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 1 097 251. Умерло за все время 19 339 человек, выздоровели - 906 462.