Задержанному подозреваемому в убийстве девочек в Рыбинске предъявлено обвинение

Задержанному подозреваемому в убийстве двух сестер в Рыбинске предъявлено обвинение. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Задержанному по уголовному делу об убийстве двух сестер предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Убийство", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера"», - отметила Петренко.

Подозреваемый в убийстве задержан 18 сентября в одном из садоводческих товариществ Рыбинска, где он прятался в высокой траве.

Тела девочек с признаками насильственной смерти были обнаружены 15 сентября матерью погибших. Правоохранители возбудили уголовное дело. В качестве главного подозреваемого фигурирует сожитель матери убитых.