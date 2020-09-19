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«Надо проверять на месте»: астроном назвал способ подтверждения гипотезы о жизни на Венере

Анна Берестовая
01:02 19.09.2020
Частицы газа были обнаружены в облаках на высоте 60 километров от поверхности Венеры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com

Научный сотрудник астрономического института имени Штернберга, отечественный астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин рассказал «Звезде», как и почему научное сообщество сегодня, не замолкая, обсуждает возможность жизни на Венере. Впервые об этом заговорили после произошедшего недавно обнаружения там газа фосфина.

«Фосфин – это очень редкий газ. На Земле его синтезируют только микроорганизмы, то есть живые существа. В принципе, он очень простой. Он почти ничем не отличается от аммиака», - сообщил он.

Ученый объяснил, что единственным альтернативным вариантом появления этого газа является искусственный синтез на производстве.

«Больше вариантов нет. Сам по себе, геологическими процессами, он не производится. И вот, когда посмотрели на Венеру, там, в облаках, на большой высоте над поверхностью планеты в облачном слое заметили молекулы фосфина», - указал специалист.

Эксперт обозначил, что именно это и стало основой для предположений о жизни на Венере.

«Заводов химических на Венере, кажется, нет: искусственно синтезировать его там некому. Остаются только живые организмы, то есть – микробы», - подметил он.

Астроном рассказал, что ранее о возможности жизни на Венере не велось речи, так как «там адские условия». Однако такие условия (температура около 500 градусов выше нуля) фиксируются только у поверхности планеты. В облаках же температура значительно уменьшается.

«Комнатная температура, около нуля, давление около одной атмосферы – ну прямо как на Земле. Правда, там углекислый газ, но им многие микроорганизмы питаются», - заметил Сурдин.

Из этого возникло предположение, что на Венере на высоте 60 километров над поверхностью, возможно, существуют живые организмы.

Данную гипотезу необходимо проверять, запуская космические зонды на планету. Ранее подобные аппараты уже побывали на Венере, однако тогда они не были оснащены биологическими сенсорами.

Ученый добавил, что обнаружить газ на другой планете удалось с помощью спектрального анализа. Сурдин подчеркнул, что на Венере его проводить достаточно удобно благодаря разнице температур у поверхности и над ней, а линии фосфина в спектре излучения планеты очень четкие и не вызывают сомнений в своей природе.

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