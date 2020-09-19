Вячеслав Фетисов дал старт всероссийской акции «Экодежурный по стране»

Во Владивостоке стартовала акция «Экодежурный по стране», участие в которой принял депутат Госдумы РФ, спецпредставитель ООН по делам Арктики Вячеслав Фетисов, который вместе со школьниками убрал мусор в бухте Лазурная.

«Нужно приучать детей бережному отношению к природе. Приморский край – начало России. Запускаем здесь этот проект, который жизненно необходим. Мы либо будем заботится о природе, либо человечество погибнет. Я счастлив, что дети нас пригласили, чтобы начать этот проект в Приморском крае. Покажем подрастающему поколению пример», – отметил Вячеслав Фетисов.

Всем участникам мероприятия были выданы перчатки и большие пакеты для сбора мусора.

«Во Владивостоке мы начинаем эту акцию и продолжаем ее по всей России. Думаю, что это не последний такой субботник, сделаем такие мероприятия традиционными, так как побережье после летнего сезона очень нуждается в помощи, мусора здесь много», - рассказала региональный координатор российского движения школьников в Приморском крае Анастасия Есенкина.

Свой вклад в уборку мусора внесла учащаяся 9-го класса лицея № 3 Владивостока Алисия Шаповалова.

«Я должна быть ответственной и убираться на земле, где живу. Для меня это важно, также как и для всех собравшихся. Из моей школы приехало четыре человека. Наверное, это немного, но мы все стараемся сделать этот мир лучше», - рассказала школьница.

После тайфунов «Майсак» и «Хайшен», которые обрушились на Приморье, на побережье бухты Лазурной выбросило много мусора и отходов жизнедеятельности человека.