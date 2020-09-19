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Актера Назарова выписали из больницы после лечения от COVID-19

Кирилл Васин
11:30 19.09.2020
По словам дочери актера, он чувствует себя хорошо.
Актера Назарова выписали из больницы после лечения от COVID-19
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Актера Юрия Назарова выписали из больницы после лечения от коронавируса. Об этом рассказала его дочь Татьяна.

«Папа дома, выписали. Больнице - сплошные благодарности, как и врачам, которые нам помогли», - приводит слова дочери актера РИА Новости.

Она отметила, что Назаров теперь будет находиться дома две недели на карантине. По словам Татьяны Назаровой, актер чувствует себя хорошо.

Юрию Назарову 83 года. Зрителям он полюбился по ролям в фильмах «Земля Санникова», «Бой с тенью», «Демидовы», «Сталинград» и других.

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