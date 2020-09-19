Путин поздравил работников и ветеранов ОПК с Днем оружейника

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с профессиональным праздником. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники оборонно-промышленного комплекса: инженеры, конструкторы, военные специалисты, отметил глава государства. То есть все те, кто посвятил себя большому и важному делу - развитию научно-технической мысли, разработке и внедрению в производство передовых образцов вооружения и военной техники, а также - всестороннему укреплению боевой мощи Вооруженных сил.

«Во многом благодаря вашей созидательной энергии и ответственному отношению к поставленным задачам отечественная оборонная отрасль обладает значительным инновационным, технологическим потенциалом и по праву занимает лидирующие позиции на мировых рынках вооружения», - говорится в поздравлении Владимира Путина.

Как отметил президент, Россия всегда славилась своими мастерами-оружейниками, которые с давних времен помогали вписывать яркие страницы в героическую историю своей страны.

День оружейника - профессиональный праздник работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в России ежегодно отмечается 19 сентября. Данная дата была утверждена указом президента РФ от 3 декабря 2011 года.