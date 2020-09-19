В американском Рочестере произошла стрельба: есть жертвы
По данным полиции штата, в результате стрельбы два человека погибли, 14 получили ранения.
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Неизвестные лица расстреляли людей в американском городе Рочестер штата Нью-Йорк. Как сообщил глава местной полиции Марк Симмонс, в результате стрельбы были ранены 16 граждан.
«Я с прискорбием сообщаю, что двое из этих 16 получили смертельные ранения», - заявил Симмонс телеканалу 13 WHAM.
На месте происшествия находятся сотрудники подразделения полиции по борьбе с особо тяжкими преступлениями. Пока стражи порядка не связывают инцидент с акцией сторонников движения Black Lives Matter, которые проходят практически по всей Америке.