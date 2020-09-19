В стране и мире В американском Рочестере произошла стрельба: есть жертвы Валентина Пескова По данным полиции штата, в результате стрельбы два человека погибли, 14 получили ранения. © Фото: Mike Bradley, ZUMAPRESS.com, Globallookpress Неизвестные лица расстреляли людей в американском городе Рочестер штата Нью-Йорк. Как сообщил глава местной полиции Марк Симмонс, в результате стрельбы были ранены 16 граждан. «Я с прискорбием сообщаю, что двое из этих 16 получили смертельные ранения», - заявил Симмонс телеканалу 13 WHAM. На месте происшествия находятся сотрудники подразделения полиции по борьбе с особо тяжкими преступлениями. Пока стражи порядка не связывают инцидент с акцией сторонников движения Black Lives Matter, которые проходят практически по всей Америке. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует