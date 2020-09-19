Эксперт назвал возможные причины выброса хлора в бассейн в Петербурге

Директор компании по продаже оборудования для бассейнов Вячеслав Лыгин в эксклюзивном разговоре со «Звездой» назвал возможные причины отравления детей хлором в Санкт-Петербурге.

По его словам, в таких бассейнах, как тот, где занимались дети, дезинфекция происходит в автоматическом режиме. Лыгин считает, что мог иметь место сбой на станции дозирования и контроля.

«Дезинфекция происходит гипохлоритом и серной кислотой. При смешении этих реагентов выделяется едкий газ, им можно сильно отравиться», - сказал Лыгин.

Утечка вещества произошла накануне в бассейне фитнес-центра, где в тот момент занимались дети. В результате инцидента восемь человек пострадали, после осмотра врачей пятерых с разной степенью интоксикации госпитализировали в больницу. Возбуждено уголовное дело.