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В МИД РФ назвали возможные санкции Запада против Белоруссии незаконными

Валентина Пескова
10:58 19.09.2020
Как заявил представитель ведомства, вмешательство в дела Белоруссии, в том числе путем использования в этих целях площадки ООН, недопустимо.
В МИД РФ назвали возможные санкции Запада против Белоруссии незаконными
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В ситуации с Белоруссией Запад нарушает принципы Устава ООН и использует, в том числе, незаконные санкции для продвижения собственных интересов. Об этом заявил директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

«Западные страны, попирая основополагающие принципы Устава ООН, пытаются использовать постэлекторальную ситуацию для продвижения собственных узкокорыстных интересов», - цитирует Ильичева РИА Новости.

Как пояснил представитель МИДа, для этого западные страны пускают в ход «привычные инструменты, включая незаконные односторонние санкции». Ильичев акцентировал внимание на том, что в России считают  неприемлемым вмешательство во внутренние дела Белоруссии, в том числе с задействованием «площадки ООН».

Любое международное содействие Белоруссии, подчеркнул представитель МИДа, должно оказываться исключительно по ее запросу. И Москва, со своей стороны, регулярно доводит эти тезисы до западных партнеров.

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