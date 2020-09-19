В МИД РФ назвали возможные санкции Запада против Белоруссии незаконными

В ситуации с Белоруссией Запад нарушает принципы Устава ООН и использует, в том числе, незаконные санкции для продвижения собственных интересов. Об этом заявил директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

«Западные страны, попирая основополагающие принципы Устава ООН, пытаются использовать постэлекторальную ситуацию для продвижения собственных узкокорыстных интересов», - цитирует Ильичева РИА Новости.

Как пояснил представитель МИДа, для этого западные страны пускают в ход «привычные инструменты, включая незаконные односторонние санкции». Ильичев акцентировал внимание на том, что в России считают неприемлемым вмешательство во внутренние дела Белоруссии, в том числе с задействованием «площадки ООН».

Любое международное содействие Белоруссии, подчеркнул представитель МИДа, должно оказываться исключительно по ее запросу. И Москва, со своей стороны, регулярно доводит эти тезисы до западных партнеров.