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Немецкий депутат назвал риски заморозки «Северного потока-2»

Кирилл Васин
10:50 19.09.2020
По словам политика, заморозка достройки газопровода, с учетом отказа Германии от атомной энергии и угольных электростанций, ударит по энергетике страны.
Немецкий депутат назвал риски заморозки «Северного потока-2»
© Фото: Jens Büttner, ZB, Globallookpress

Депутат бундестага Вальдемар Гердт назвал риски заморозки строительства газопровода «Северный поток-2». По его словам, Германия может потерять более 10 миллиардов евро.

«В проекте участвуют более 100 фирм. Если мы сейчас политическим решением остановим "Северный поток", то нам грозит более 10 миллиардов евро штрафных санкций. То есть возмещение ущерба всем этим фирмам», - сказал Гердт.

По его словам, также заморозка достройки газопровода, с учетом отказа Германии от атомной энергии и угольных электростанций, ударит по энергетике страны. Предложение РФ по газу депутат назвал самым выгодным с экономической и экологической точек зрения.  Слова Гердта приводит РИА Новости.

Ранее в Раде рассказали, как пострадает Украина в случае блокировки «Северного потока-2». Если газопровод не будет достроен, США займутся развалом газотранспортной системы (ГТС) Украины. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Юрий Загородний.

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