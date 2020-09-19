За мошенничество с продажей лекарств могут ввести уголовное наказание

Правительство РФ принимает активные меры для борьбы с мошенниками в сфере фармацевтического бизнеса, однако на сегодняшний день их уже не достаточно. Как заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич, нелегальные бизнесмены должны нести серьезную ответственность за свою деятельность, вплоть до уголовной.

«На мой взгляд, чтобы не бороться с ветряными мельницами, важно опережать подобные явления и, к примеру, вводить уголовную ответственность за мошенничество в сфере продажи лекарств», - цитирует Менделевича РИА Новости.

По словам депутата, правительство РФ уже ввело правила по обязательной маркировке лекарств, кроме того, начали действовать правила, которые позволят блокировать интернет-ресурсы, на которых будут предлагать не зарегистрированные в России лекарства от COVID-19. Правда, говорит Менделевич, недобросовестные люди могут просто перейти на другую площадку, пока законопослушные будут блокировать их первый ресурс.

Наиболее же остро стоит проблема с продажей в интернете биологически активных добавок (БАД) под видом лекарств. Депутат предлагает наказывать продающих данные препараты уголовно, введя дополнительные статьи в закон о лекарствах, таким образом, рассматривая данный обман как мошенничество в особо крупных размерах.