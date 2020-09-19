Следователи выясняют причины отравления детей хлором в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге выясняют причины отравления детей хлором. Утечка вещества произошла накануне в бассейне фитнес-центра, где в тот момент занимались дети.

В результате инцидента восемь человек пострадали, после осмотра врачей пятерых с разной степенью интоксикации госпитализировали в больницу.

«Состояние всех пятерых детей на сегодняшний момент стабильное, у двоих детей состояние средней степени тяжести, они находятся под наблюдением в отделении реанимации. И трое детей с легкой степенью ингаляционного отравления», - рассказала главный врач Детской городской клинической больницы №5 им. Н.Ф. Филатова Людмила Исанкина.

Бассейн закрыт, на месте работают сотрудники прокуратуры, СК и Роспотребнадзора. Возбуждено уголовное дело.

«Прокуратурой Фрунзенско района организована проверка соблюдения саноэпидимиологического законодательства. В том числе, к проверке подключены сотрудники Роспотребнадзора. Также для проведения доследственной проверки привлечены сотрудники Следственного комитета», - отметил заместитель прокурора Фрунзенского района Санкт-Петербурга Павел Черняев.

Возможной причиной случившегося называют поломку установки, отвечающей за подачу хлорки в бассейн. Очевидцы сообщили, что сильный запах хлора был слышен даже на улице.