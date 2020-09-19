Правоохранители закрыли крупную сеть продавцов поддельных билетов в театры

Правоохранительные органы России раскрыли и прекратили деятельность крупной банды продавцов поддельных билетов на культурные и спортивные мероприятия. К моменту разоблачения мошенникам удалось заработать нелегальными махинациями более миллиарда рублей.

Преступники создали несколько сотен сайтов-двойников, которые как две капли воды были похожи на официальные сайты ведущих театров страны, таких как Большой и Мариинский театры и МХАТ имени Чехова, а также интернет-страницы спортивных учреждений, подобных Лужникам.

На этих сайтах предлагались по завышенной цене билеты на спектакли или на футбольные матчи, на которые, как правило, достаточно трудно попасть.

Обманутые зрители обратились в полицию. Раскрыть сеть удалось благодаря совместным усилиям сотрудников МВД и СК РФ. Банда работала удаленно в разных уголках страны. Обыски прошли в Петербурге, Москве, Астраханской и Владимирской областях. В настоящее время по факту деятельности сети возбуждено уголовное дело.