В России предложили сформировать студенческий капитал

Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов подготовил законопроект о введении в России студенческого капитала.

Тумусов предложил создавать на имя каждого студента при зачислении банковский счет на сумму в 500 тысяч рублей (для высших учебных заведений) и 250 тысяч рублей (для заведений среднего профессионального образования).

Согласно замыслу, порядок выплат капитала определит правительство. Тумусов объяснил свою инициативу желанием поддержать студентов, которые зачастую, оканчивая учебные заведения, находятся не в лучшем материальном положении.

При этом, по его плану, использовать капитал можно будет по окончании учебного заведения на определенные цели: оплату проезда, первичную аренду жилья или открытие своего дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.