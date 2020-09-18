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В России предложили сформировать студенческий капитал

Кирилл Васин
10:00 18.09.2020
Использовать капитал, согласно плану автора инициативы, можно будет по окончании учебного заведения на определенные цели: оплату проезда, первичную аренду жилья или открытие своего дела.
В России предложили сформировать студенческий капитал
© Фото: Илья Аверьянов, РИА Новости

Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов подготовил законопроект о введении в России студенческого капитала.

Тумусов предложил создавать на имя каждого студента при зачислении банковский счет на сумму в 500 тысяч рублей (для высших учебных заведений) и 250 тысяч рублей (для заведений среднего профессионального образования).

Согласно замыслу, порядок выплат капитала определит правительство. Тумусов объяснил свою инициативу желанием поддержать студентов, которые зачастую, оканчивая учебные заведения, находятся не в лучшем материальном положении.

При этом, по его плану, использовать капитал можно будет по окончании учебного заведения на определенные цели: оплату проезда, первичную аренду жилья или открытие своего дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

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