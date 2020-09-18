Глава района в Челябинской области умер от COVID-19

Глава Пластовского района Челябинской области Александр Неклюдов умер от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Алексея Текслера.

Как уточнили в пресс-службе, за жизнь Неклюдова две недели боролись врачи Челябинской областной клинической больницы №3. Глава Пластовского района умер в возрасте 67 лет.

В пресс-службе Неклюдова назвали «символом и историей южноуральского местного самоуправления». Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким погибшего.