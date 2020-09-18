Посольство РФ потребовало у США объяснить репортаж об «украинских подразделениях в Крыму»

Посольство РФ в США потребовало у Вашингтона объяснений после репортажа NBC News, в котором утверждается о поддержке США «украинских подразделений в Крыму».

«Если это правда (а не географическая близорукость канала), мы требуем, чтобы американская сторона прояснила, способствовал ли Вашингтон прямо или косвенно СБУ в организации терактов против жителей Крыма», - говорится в сообщении посольства РФ в Facebook.

Как отметили в диппредставительстве, неназванные официальные лица Штатов говорят о поддержке их государством «террористической деятельности в третьих странах». При этом, речь в материале NBC News идет напрямую о предполагаемых действиях на территории России.