В Роспотребнадзоре рассказали о мутациях коронавируса

Во всем мире отметили несколько тысяч мутаций коронавируса. Из них закрепились и наследуются 22. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Как отметили в ведомстве, эти 22 мутации произошли в январе-марте 2020 года, позже ученые не выявляли мутаций, получивших широкое распространение.

Самыми устойчивыми из них оказались две единичных мутации – их находят в более чем 93 процентах образцов. Впервые их зафиксировали в Китае, позже в Австралии, далее они перешли на страны Западной Европы и распространились по миру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.