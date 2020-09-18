В Роспотребнадзоре рассказали о мутациях коронавируса
Самыми устойчивыми оказались две единичных мутации – их находят в более чем 93 процентах образцов.
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Во всем мире отметили несколько тысяч мутаций коронавируса. Из них закрепились и наследуются 22. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
Как отметили в ведомстве, эти 22 мутации произошли в январе-марте 2020 года, позже ученые не выявляли мутаций, получивших широкое распространение.
Самыми устойчивыми из них оказались две единичных мутации – их находят в более чем 93 процентах образцов. Впервые их зафиксировали в Китае, позже в Австралии, далее они перешли на страны Западной Европы и распространились по миру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.