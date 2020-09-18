Уровень воды в Амуре достиг критической отметки

Уровень воды в реке Амур достиг критической отметки в шесть метров. Напряженная обстановка сохраняется в Еврейской автономной области, где на днях прорвало дамбу.

Туда прибыла специальная комиссия - подсчитывать ущерб от паводка. Последствия наводнения продолжают устранять бойцы Восточного военного округа: солдаты уложили 100 тысяч мешков с песком вдоль дорог, гидротехнических сооружений, и вблизи жилых домов. Общая длина защитных заграждений, которые возвели военные, превысила три километра. Но победа над прибывающей водой еще не близка.

К примеру, в садовом товариществе Березка вблизи села Владимировка ЕАО воды уже больше, чем по колено. Сильно от затопления пострадала улица Малиновая. Затоплены жилые дома, а из 250 приусадебных участков подтоплена практически половина.