Задержаны мошенники, похитившие у Запашного 50 тысяч рублей

МВД раскрыло криминальную схему хищения денег у знаменитостей. От действий мошенников пострадал в том числе народный артист России, гендиректор Московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный, у которого выманили 50 тысяч рублей.

По данным следствия, злоумышленники выясняли контакты знаменитостей в мессенджерах и создавали профили-двойники, выдавая себя за близких людей тех, кого они хотели обмануть. От их имени мошенники обращались за финансовой помощью, прося перечислить им от 50 до 550 тысяч рублей в долг.

«Я считаю себя осторожным человеком, но ко мне подготовились. Это группа людей, которая внимательно изучает жизнь тех, кем они будут представляться и тех, к кому обращаются. Они полностью сохранили манеру общения моего друга», - отметил Запашный в видео, предоставленном МВД РФ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе розыскных мероприятий правоохранители задержали троих подозреваемых в Санкт-Петербурге и Владикавказе. Их заключили под стражу. Мошенники могут быть причастны к совершению более 30 подобных афер, общая сумма ущерба превысила 4,5 миллиона рублей, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.