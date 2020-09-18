В Роспотребнадзоре заявили, что COVID-19 может стать сезонным вирусом

Анализ данных о коронавирусе показывает, что COVID-19 может стать сезонным. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что с третьей декады апреля в мире фиксируется снижение летальности вируса. Также подчеркивается увеличение потенциала распространения. В Роспотребнадзоре считают, что совокупность этих факторов указывает на то, что COVID-19 адаптировался к человечеству и может стать одним из сезонных возбудителей ОРВИ. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее эксперты оценили ущерб мировой экономике от пандемии COVID-19. Согласно предположениям экономистов, в 2020 году мировой ВВП снизится на 4,5%.