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Жители Идлиба вышли на протесты против турецкого присутствия в Сирии

Алексей Алексеев
06:17 18.09.2020
Видео с протестами сирийцев у турецких блокпостов, снятые местными СМИ, появились в социальных сетях.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Жители провинции Идлиб вышли на акцию протеста против турецкого присутствия в Сирии. Десятки человек, выкрикивая лозунги, подошли к наблюдательным постам турецкой армии.

Протестующие заявляют, что турецкие военные, находящиеся на территории Сирии, по сути, являются оккупантами, и их присутствие лишь дестабилизирует обстановку в стране.

«Почему мы должны терпеть чужаков на своей территории? Мы требуем вывести турецкие войска! Наша земля должна снова вернуться в наши руки», - возмущается один из протестующих.

На севере Сирии у турецких военных 12 укрепленных и подготовленных к длительной обороне постов.

Помимо Идлиба акции протеста прошли в провинциях Хама и Алеппо. Главные претензии в адрес Анкары со стороны протестующих - это безнаказанные преступления протурецких боевиков, действующих в арабской Республике.

«Мы устали от раздоров и разногласий, которые нам навязывают извне. Поэтому не боимся сказать "нет" Эрдогану! Наш президент - Башар Асад. И мы не уйдем со своей земли», - говорит другой протестующий.

«Нам нужна свобода! Нам нужна наша легитимная власть вместе с президентом Асадом. Мы хотим очистить нашу землю!», - восклицает местная жительница.

Для разгона демонстрантов у населенного пункта Ас-Сурман турецкие военные применили гранаты со слезоточивым газом. В результате один из митингующих пострадал.

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