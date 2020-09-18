Более 5 млрд рублей направят на реконструкцию Белого дома в Москве

Правительство РФ направит более 5 миллиардов рублей на реконструкцию Белого дома в Москве.

В 2022 году планируется вложить в реконструкцию Дома правительства в Москве 1,1 миллиарда рублей, в 2023 году – еще почти 800 миллионов. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу правительства, реконструкция будет проходить в несколько этапов, всего в нее вложат 5,27 миллиарда рублей.

По информации издания, на время работ часть сотрудников Дома правительства будут переведены в здание бывшего Народного комиссариата по делам национальностей.