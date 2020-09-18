В стране и мире Умер автор книги «Форрест Гамп» Кирилл Васин Уинстон Грум умер в возрасте 77 лет. © Фото: KPA Globallookpress В США умер автор книги «Форрест Гамп» Уинстон Грум. Об этом сообщила мэр города Фэрхоуп Кэрин Уилсон. «Сегодня город Фэрхоуп потерял культового автора. Пожалуйста, поддержите его семью и друзей», - написала Уилсон на своей странице в Facebook. Груму было 77 лет. Наибольшую известность ему принесла книга «Форрест Гамп», экранизация которой получила шесть «Оскаров». В книге рассказывается история жизни одноименного мужчины с задержками в развитии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует