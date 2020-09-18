У губернатора Пермского края обнаружен коронавирус

Глава Пермского края Дмитрий Махонин госпитализирован с коронавирусом. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе губернатора.

Махонин был отправлен в медицинское учреждение после того, как почувствовал начальные симптомы и сдал тест на COVID-10, показавший положительный результат.

Как уточнили в пресс-службе, болезнь протекает в легкой форме. Губернатор получает стандартное лечение. Об этом пишет ТАСС.