У губернатора Пермского края обнаружен коронавирус
В настоящее время глава региона помещен на изоляцию в медицинское учреждение.
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Глава Пермского края Дмитрий Махонин госпитализирован с коронавирусом. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе губернатора.
Махонин был отправлен в медицинское учреждение после того, как почувствовал начальные симптомы и сдал тест на COVID-10, показавший положительный результат.
Как уточнили в пресс-службе, болезнь протекает в легкой форме. Губернатор получает стандартное лечение. Об этом пишет ТАСС.