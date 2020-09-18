Российский бюджет будет получать 80 млрд ежегодно со штрафов
Около 43-45 миллиардов из них отводится на возмещение ущерба дорогам от грузового транспорта.
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Возмещение ущерба и закрытие выплат по выписанным штрафам, согласно плану, должно будет добавлять в государственный бюджет РФ около 80 миллиардов рублей каждый год. Такой расчет был заложен в проект бюджета на 2021-2023 годы.
Из общей суммы примерно 43-45 миллиардов, как ожидается, будут поступать в качестве возмещения вреда, наносимого дорожному покрытию грузовым транспортом.
Информацию предоставляет ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета.
Штрафы с физических лиц по статьям Административного кодекса, согласно прогнозу, составят около трех миллиардов рублей.
Остальные средства ожидается получить по иным статьям выплат и штрафов.