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Детям пришлось прятаться от медведя, решившего погулять по Петропавловску-Камчатскому

Анна Берестовая
05:10 18.09.2020
Дикое животное появилось в городе уже не в первый раз за этот месяц.
Детям пришлось прятаться от медведя, решившего погулять по Петропавловску-Камчатскому
© Фото: pixabay.com

В центре Камчатского края городе Петропавловске-Камчатском уже не в первый раз объявился крупный бурый медведь. Дикого хищника впервые заметили на улицах несколько дней назад. Сейчас зверя отслеживают профессиональные охотоведы, однако пока безуспешно.

На этот раз животное удалось запечатлеть на камеру одного из автомобилей. Медведь пробежал возле школы и детского сада и заставил прятаться от него детей, гуляющих рядом по улице.

К поискам зверя в настоящее время привлечены сотрудники правоохранительных органов. Об этом пишет ИА «Кам 24» со ссылкой на «Службу по охране животного мира».

Ранее зверя уже видели в южной части города 8 сентября. Спустя некоторое время он снова показался в центре Петропавловска-Камчатского. Поиски животного активно ведутся.

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