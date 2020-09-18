Почти 200 погружений: спасатели разминируют немецкую баржу в Балтийском море
В общей сложности специалисты провели под водой уже около трехсот часов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Балтийском море спасатели завершили очередной этап разминирования немецкой баржи, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
Работы по подъему снарядов с 15-тиметровой глубины в настоящий период остановлены из-за изменения погодных условий. Теперь их продолжат только весной.
Сейчас судно находится в Калининградской области, на расстоянии полутора километров от берега в районе порта Балтийск. Разминирование - процесс длительный. Спасатели и саперы уже совершили почти 200 погружений, проведя под водой в общей сложности 300 часов.
Результат к сегодняшнему дню также крупный: на поверхность подняли семь тысяч взрывоопасных предметов, в основном, артснарядов и фаустпатронов. Еще несколько тысяч остаются на борту баржи.