Три километра ограждений: военные борются с паводком на Амуре

В Еврейской автономной области, где в одном из районов река Амур прорвала дамбу, подсчитывают ущерб от паводка. На место происшествия прибыла специальная комиссия.

Последствия наводнения продолжают устранять бойцы Восточного военного округа. Солдаты укладывают мешки с песком вдоль дорог, гидротехнических сооружений, а также вблизи жилых домов.

Общая длина защитных ограждений, которые возвели военные, в настоящее время превысила три километра. Военнослужащие также помогают ремонтировать подтопленные заборы и постройки и, по просьбе жителей, переносят в безопасные места имущество и продукты.

В Ленинском районе Еврейской области сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Обстановка на данный момент остается напряженной. Как сообщает Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за прошедшие сутки уровень воды в реке вблизи Хабаровска вырос на 23 сантиметра, превысив опасную отметку на 17 сантиметров.