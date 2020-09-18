NASA зафиксировало на Юпитере шторм, способный поглотить Землю

Специалистам NASA удалось сделать снимок Юпитера, на котором видны два мощных бушующих у поверхности планеты шторма. Фотография была сделана при помощи телескопа Hubble.

Снимок датируется 25 августа текущего года. В этот момент Юпитер располагался в 653 миллионах километров от Земли.

На уникальных кадрах видно, как красный шторм перекрывает шторм белого цвета, который ранее, предположительно, также являлся красным. Первый из них – более сильный. Причем сила его настолько велика, что он способен поглотить всю нашу планету. Второй же в настоящее время значительно уступает по мощи первому.

Снимки были размещены в аккаунте космического агентства Соединенных Штатов в Instagram.