Россиянам пообещали недорогой отдых в Египте

Туристы из России смогут отдохнуть на египетских курортах по хорошим ценам. Такое заявление сделала замминистра по туризму африканского государства Гада Шаляби.

Она отметила, что в настоящее время отели страны получают достаточно небольшую прибыль от работы. Шаляби также указала, что российские гости всегда могли рассчитывать на выгодные цены в Египте. Так заместитель главы министерства ответила на вопрос о потенциальных скидках для россиян.

«Российские туристы всегда отдыхали в египетских гостиницах по наилучшим ценам», - цитируют ее РИА Новости.

По другой информации, поступившей от экс-главы Египетского государственного агентства по активизации туризма Хишама ад-Думейри, цены на путешествие в Египет могут вырасти в связи с коронавирусной ситуацией.