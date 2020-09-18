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Врач рассказала о состоянии детей, отравившихся парами хлора в Петербурге

Светлана Головина
23:03 18.09.2020
У троих госпитализированных ингаляционное отравление легкой степени тяжести, двое со средней степенью тяжести находятся в реанимации.
Врач рассказала о состоянии детей, отравившихся парами хлора в Петербурге
© Фото: pixabay.com

Состояние здоровья пятерых детей, госпитализированных после отравления парами хлора в бассейне, оценивается как стабильное, рассказала «Звезде» главный врач детской городской клинической больницы №5 имени Н.Ф.Филатова Санкт-Петербурга Людмила Исанкина.


«Состояние всех пятерых стабильное - один ребенок 15 лет, остальные в возрасте 7 и 8. У троих из них легкая степень тяжести ингаляционного отравления, двое со средней степенью тяжести находятся под наблюдением врачей в отделении реанимации», - уточнила медик.

По словам Исанкиной, в данной ситуации прогноз исключительно благополучный, однако за детьми требуется динамическое наблюдение.

«Как только мы поймем, что все ровно и стабильно, отпустим их домой», - заключила врач.

Инцидент во Фрунзенском районе Петербурга произошел вечером 18 сентября. Всего пострадали восемь детей, трое из которых были осмотрены специалистами на месте и от госпитализации отказались.

По факту произошедшего Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ - «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В то же время, прокуратора района начала проверку соблюдений санитарно-эпидемиологического законодательства совместно со специалистами Роспотребнадзора.

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