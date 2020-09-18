На заводе в Тульской области произошло возгорание водорода

В Тульской области на территории новомосковского завода АО «НАК «Азот» произошло масштабное возгорание водорода. Согласно имеющейся информации, на месте происшествия была выявлена разгерметизация трубопровода.

Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в пятницу в 20:28 по московскому времени. Для тушения пожара на завод оперативно были направлены пожарно-спасательные группы.

Об этом сообщил замначальника регионального управления МВД РФ полковник Александр Иванищев.

Огонь успел распространиться на площадь около 10 квадратных метров. К 22.10 открытое горение удалось ликвидировать.

В ходе инцидента никто не пострадал. Сообщается, что жизни и здоровью граждан в связи со случившимся ничто не угрожает.