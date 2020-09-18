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ФАС проанализирует ситуацию на рынке гречки после сообщений о росте цен

Светлана Головина
22:33 18.09.2020
По результатам анализа в случае необходимости будут приняты соответствующие меры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба России направила запросы производителям и поставщикам гречневой крупы в связи с появившейся информацией о росте цен, сообщили в пресс-службе ведомства.

«ФАС России проводит анализ ситуации на рынке гречки в связи с публикациями в СМИ. По результатам анализа в случае необходимости будут приняты соответствующие меры», - сказал заместитель руководителя ФАС Павел Заборщиков.

По данным Росстата, в июле 2020 года средняя розничная цена гречки превысила 87 рублей за 1 кг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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