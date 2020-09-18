В стране и мире ФАС проанализирует ситуацию на рынке гречки после сообщений о росте цен Светлана Головина По результатам анализа в случае необходимости будут приняты соответствующие меры. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com Федеральная антимонопольная служба России направила запросы производителям и поставщикам гречневой крупы в связи с появившейся информацией о росте цен, сообщили в пресс-службе ведомства. «ФАС России проводит анализ ситуации на рынке гречки в связи с публикациями в СМИ. По результатам анализа в случае необходимости будут приняты соответствующие меры», - сказал заместитель руководителя ФАС Павел Заборщиков. По данным Росстата, в июле 2020 года средняя розничная цена гречки превысила 87 рублей за 1 кг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует