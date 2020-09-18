Утечка аммиака обнаружена в американском сегменте МКС

На Международной космической станции, с внешней стороны американского сегмента, была зафиксирована утечка аммиака. Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

По данным специалистов, обнаруженная утечка токсичного газа незначительна и не несет угрозы состоянию здоровья экипажа МКС. Скорость выхода газа составляет лишь 700 граммов в год.

Российский сегмент станции данное нарушение никак не затрагивает. На данный момент установлено конкретное место утечки. Об этом пишут РИА Новости.

Ранее в области американского сегмента уже была обнаружена и устранена аналогичная проблема в 2017 году.