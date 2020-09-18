Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией Казахстаном и Киргизией с 21 сентября. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Также с 27 сентября возобновится авиасообщение с Южной Кореей.

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск) <...> с 27 сентября - с Южной Кореей (Сеул)», - сказали в Штабе.

Отмечается, что рейсы будут осуществляться раз в неделю.

В то же время программа вывозных рейсов для россиян будет прекращена c 21 сентября в связи с возобновлением международного авиасообщения. Также в качестве альтернативы вывозным рейсам на коммерческой основе будут задействованы самолеты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов. Сейчас такие рейсы осуществляет «Аэрофлот».

В Штабе также уточнили, что за весь период действия программы было организовано более 580 вывозных рейсов и перевезено более 92 тысяч пассажиров.