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Первые кадры с места отравления детей хлором в Петербурге

Светлана Головина
21:54 18.09.2020
На данный момент состояние троих госпитализированных детей нормализовалось и в ближайшее время их отпустят домой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пятеро детей были госпитализированы в результате отравления парами хлора в бассейне Фрунзенского района Санкт-Петербурга. На данный момент сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора и Следственного комитета России проводят проверку произошедшего.

На кадрах с места видно, что у здания спортивного комплекса собрались автомобили экстренных служб. Все посетители из бассейна были выведены. На поверхности воды отчетливо видны следы хлора.

«Прокуратурой организована проверка соблюдений санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе подключены сотрудники Роспотребнадзора, а для проведения доследственной проверки - сотрудники СК РФ. По результатам проведения проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», - заявил заместитель прокурора Фрунзенского района Петербурга Павел Черняев.

Также он уточнил, что на данный момент состояние троих госпитализированных детей нормализовалось и в ближайшее время их отпустят домой. Еще двое находятся в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей.

Инцидент произошел вечером 18 сентября. Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ - «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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