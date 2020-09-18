Россиянам рассказали, в какие регионы придет бабье лето

Уже в ближайший вторник части россиян стоит ожидать наступления теплых дней. На территорию Центрального федерального округа на следующей неделе придет бабье лето.

Соответствующий прогноз сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Увеличение температуры произойдет в связи с перемещением антициклона.

К пятнице этой недели столбики термометра упадут до 11-13 градусов выше нуля, однако через пару дней температура повысится вместе с повышением атмосферного давления.

«Прохладная, дождливая погода сменится теплой», - цитируют синоптика РИА Новости.

В среду и четверг жителей ЦФО ждет потепление вплоть до +20 градусов.

Ранее в Гидрометцентре рассказали об аномальном потеплении в Сибири и на Дальнем Востоке.