Опасный улов: суд Находки вынес очередной приговор по делу о нападении на пограничников
В пятницу, 18 сентября, один из браконьеров из КНДР, напавших на сотрудников пограничной службы Приморья, был осужден на семь лет.
Инцидент произошел в 2019 году. Группа моряков из 18 человек занималась незаконной добычей кальмара в Японском море в исключительной экономической зоне России. Во время досмотра экипаж набросился с ножами и топорами на сотрудников погранслужбы, в результате чего трое россиян получили травмы.
«Находкинский городской суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил иностранного гражданина к семи годам отбывания в колонии строго режима», - сказала официальный представитель прокуратуры Приморского края Александра Кленина.
Еще над 15 фигурантами дела суд продолжается, а один злоумышленник уже был отправлен в колонию.
Исключительная экономическая зона России является излюбленным местом для браконьеров. Нарушителей в основном замечают с вертолета.
Накануне ее пересекли две шхуны и 11 деревянных мотоботов северокорейских браконьеров. Они бросаются в рассыпную, но недолгое преследование на моторных лодках и пограничники уже на борту оценивают улов.
На спутниковых снимках, сделанных учеными из Тихоокеанского океанологического института, показано происходящее в Японском море.
На них тысячи точек - рыболовный флот КНДР, состоящий из деревянных мотоботов. Именно такие нарушают границы и подходят к берегам России.
Немногочисленные стальные суда выводят на буксире из порта целые караваны. У таких лодок пластиковые винты вместо якоря.
Такая деревянная типовая конструкция является очень ненадежной и опасной - их периодически прибивает к берегам Приморья, как правило, после сильных штормов и крайне редко с живым экипажем.
Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Дениса Ивлева.