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Опасный улов: суд Находки вынес очередной приговор по делу о нападении на пограничников

Светлана Головина
Денис Ивлев
21:21 18.09.2020
Исключительная экономическая зона России является излюбленным местом для браконьеров. Нарушителей в основном замечают с вертолета.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В пятницу, 18 сентября, один из браконьеров из КНДР, напавших на сотрудников пограничной службы Приморья, был осужден на семь лет.

Инцидент произошел в 2019 году. Группа моряков из 18 человек занималась незаконной добычей кальмара в Японском море в исключительной экономической зоне России. Во время досмотра экипаж набросился с ножами и топорами  на сотрудников погранслужбы, в результате чего трое россиян получили травмы.

«Находкинский городской суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил иностранного гражданина к семи годам отбывания в колонии строго режима», - сказала официальный представитель прокуратуры Приморского края Александра Кленина.

Еще над 15 фигурантами дела суд продолжается, а один злоумышленник уже был отправлен в колонию.

Исключительная экономическая зона России является излюбленным местом для браконьеров. Нарушителей в основном замечают с вертолета.

Накануне ее пересекли две шхуны и 11 деревянных мотоботов северокорейских браконьеров. Они бросаются в рассыпную, но недолгое преследование на моторных лодках и пограничники уже на борту оценивают улов.

На спутниковых снимках, сделанных учеными из Тихоокеанского океанологического института, показано происходящее в Японском море.

На них тысячи точек - рыболовный флот КНДР, состоящий из деревянных мотоботов. Именно такие нарушают границы и подходят к берегам России.

Немногочисленные стальные суда выводят на буксире из порта целые караваны. У таких лодок пластиковые винты вместо якоря.

Такая деревянная типовая конструкция является очень ненадежной и опасной - их периодически прибивает к берегам Приморья, как правило, после сильных штормов и крайне редко с живым экипажем.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Дениса Ивлева.

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