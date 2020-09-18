Фестиваль фейерверков «Ростех» пройдет в Москве в формате телешоу

Международный фестиваль фейерверков «Ростех» в этом году пройдет в онлайн-формате как грандиозное телевизионное шоу. Мероприятие состоится в субботу, 19 сентября. Специалисты уже разворачивают технику, аппаратуру и пусковые установки в парке «Патриот».

Яркие работы пиротехников зафиксируют десятки камер, а их творческие замыслы и технические нюансы со специалистами обсудят комментаторы. Предполагается полный интерактив. Зрители смогут не только увидеть это феерическое зрелище, но и проголосовать за понравившуюся команду. Участники представят визитную карточку и произвольную программу.

Впервые за шесть лет в фестивале участвуют только лучшие команды из РФ. За первенство поборются пиротехники из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калининграда, Хабаровска и Черкесска. Шоу откроется реконструкцией салюта Победы 9 мая 1945 года.